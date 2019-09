ESCLUSIVA TMW - Pasinato: "Inter, è andata bene. Lukaku? Ho fiducia"

Passo indietro notevole per l'Inter ieri in Champions contro lo Slavia Praga. Alla fine è arrivato il pareggio nel recupero con Barella ma restano tanti punti interrogativi. "Partita molto negativa", dice a TMW Giancarlo Pasinato, grande ex interista soprannominato per la sua forza Carro armato (Brera invece lo chiamava Gondrand). "Barella e Politano, quando sono entrati hanno portato qualcosa di nuovo e di positivo. Lo Slavia è più avanti dei nerazzurri sotto il profilo della preparazione e si è visto. Non a caso la formazione di Conte è andata in difficoltà. Del resto ora non esistono più squadre scarse, tutti sono organizzati e sanno come colpirti. Lukaku non doveva giocare per come l'ho visto ieri. Considerato che lo Slavia è più forte sul piano fisico allora era forse più opportuno puntare sulla velocità ed inserire subito Politano. Alla fine devo dire che è andata bene con il pareggio".

Tornando a Lukaku come lo giudica finora?

"E' chiaro che ha bisogno di lavorare più degli altri. Però si predispone nel modo giusto e cerca di impegnarsi. Lavora per la squadra anche se ieri non è riuscito a tenere il pallone a farla salire. Lo Slavia invece non aveva un attaccante vero ma ha corso per 90 minuti. Col tempo comunque Sanchez sarà al top e vedremo anche lui. Domenica intanto c'è il derby e se vince, l'Inter darà un bel segnale".

Comunque è fiducioso su Lukaku?

"Sì perchè anche quando non gioca bene si impegna e non alza le mani a richiedere il pallone. Anche questo è importante ed è un segnale giusto per il gruppo. Pure grazie a questi particolari poi possono arrivare i risultati".