ESCLUSIVA TMW - Pasqual: "Ho ancora voglia di giocare, contatti con club di A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Pasqual aspetta la chiamata giusta per ripartire. Dopo la retrocessione e la scadenza del suo contratto con l'Empoli (ufficialmente ieri, 30 giugno 2019), l'esperto laterale classe 1982 è pronto infatti ad affrontare l'ennesima sfida ad alti livelli della sua carriera. Lo ha confermato lui stesso nell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dopo le 23 presenze, con un gol e tre assist, collezionate in maglia azzurra.

Pasqual, a 37 anni la voglia di giocare sembra esserci ancora.

"Assolutamente sì. La mia volontà è chiara: intendo continuare a giocare a calcio, su questo non ho dubbi. Mi dispiace molto per la retrocessione dell'Empoli, è stata un'atta sfortunata, adesso però sono pronto a ripartire".

Serie A, Serie B o estero?

"Ovviamente la mia prima scelta è la Serie A. In queste settimane io e il mio entourage abbiamo avuto diversi contatti con squadre di Serie A e Serie B, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Io, ripeto, non voglio smettere".

Cosa serve per convincere Manuel Pasqual?

"Un progetto serio e interessante, una piazza in cui possa portare tutta la mia esperienza dentro e fuori dal campo dando il mio contributo. Ancora non c'è niente di concreto, solamente sondaggi e contatti informali, ma io aspetto a breve una chiamata con massima fiducia".