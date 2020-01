ESCLUSIVA TMW - Pasqual: "Napoli, crisi inattesa. Di Lorenzo resta ok"

Manuel Pasqual a Pitti ha parlato della Fiorentina- sua ex squadra- ma anche del Napoli: "Credo - ha detto a TMW - che la Viola vada un po' ritoccata per uscire da questa situazione che nessuno si attendeva. Iachini, che ho avuto all'Empoli, può certamente dare qualcosa in più sotto il profilo dell'aggressività e della gestione della partita". Pasqual ha parlato poi di Di Lorenzo suo compagno di squadra all'Empoli, reduce da una prestazione negativa con l'Inter: "E' un giocatore importante, basta vedere che può giocare sia a destra che a sinistra. Potrebbe fare il centrale in una difesa a tre, certo se si trovi di fronte Lukaku le difficoltà aumentano. Ma per lui è solo il primo intoppo e una battuta d'arresto può starci, si riprenderà subito. Non mi aspettavo questa crisi del Napoli perchè la squadra c'è ma magari il presidente ha deciso di cambiare tecnico per cercare di tirar fuori il Napoli da una comfort zone che forse si era creata. E ha scelto un tecnico che predilige l'aggressività, la tenacia e la carica. Col mercato può risalire la classifica"

