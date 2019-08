ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: “Allenatori inutili con il mercato sempre aperto”

© foto di Simone Calabrese

“A che serve un allenatore quando il campionato va in scena a mercato aperto?”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin. “Dopo una stagione di raziocinio, ossia - sottolinea Pasqualin - la scorsa – il campionato va in scena non più per una ma per ben due giornate con gli spogliatoi a porte girevoli.Il giorno prima dell’inizio della serie A la prima pagina del più importante giornale sportivo italiano era dedicata a Mauro Icardi e la sua procuratrice. Quali gli effetti? Citiamo Nkoulou, non proprio un fuoriclasse, ma buon giocatore del Toro che ha chiesto e ottenuto di non essere convocato per ‘non esserci con la testa’ evidentemente già nella Roma giallorossa. In panca con la bugiarda dicitura di scelta tecnica sono rimasti anche Dybala e Mandzukic nonché il prezzo più pregiato dell’Udinese Rodrigo Di Paul poi entrato gli ultimi 10 minuti e nel mirino della Fiorentina. Il Napoli ha terminato la gara con Hysaj esterno alto piuttosto che rischiare il partente Verdi. La Fiorentina, a sua volta, ha preferito il carneade Venuti al nazionale Biraghi, pronto per l’Inter.

Gli inglesi che hanno chiuso le gabbie 24 ore prima dell’avvio della Premier ci guardano e ridono.Ma chi sono gli uomini, intendo i nostri Dirigenti, più o meno Federali o di Lega, che decidono queste assurdità? A chi giova questo sistema? Forse il “mercato infinito” - conclude Pasqualin - l’ha inventato Wanda Nara a cui tutto ciò non sembra dispiacere”.