ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: “Intermediari da abolire, che ci stanno a fare i ds?”

© foto di Simone Calabrese

“Prendo atto delle indiscrezioni del New York Times, quella di cui parla legata agli agenti sarebbe una riforma timida. Per una riforma efficace bisognerebbe che l’agente fosse tale solo del calciatore. Abolirei la figura degli intermediari, sono i calciatori ad avere bisogno di un agente, non i club”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, agente e presidente di AvvocatiCalcio. “Le società hanno già il direttore sportivo, altrimenti se i club si avvalgono degli intermediari - continua Pasqualin - cosa ci sta a fare un dirigente?”.

Abolirebbe completamente la figura degli intermediari?

“È stata riesumata una figura che le precedenti normative avevano messo al bando. Tra gli anni ottanta e novanta i mediatori erano fuori legge, lucravano sulla pelle dei lavoratori con i quali non avevano contatti. Il procuratore è la persona fisica che presta opera di assistenza e consulenza al calciatore nella stesura del suo miglior contratto. Al calciatore e basta, appunto”.