© foto di Simone Calabrese

“Sarà il solito mercato di gennaio. Senza colpi clamorosi come quelli estivi. Difficile che si muovano i grandi calciatori”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin in vista del mercato di riparazione. “Gli ultimi giorni si trascineranno stancamente come da copione. Il Milan dovrà essere protagonista seppure soffocato dal fair play finanziario. Si muoverà anche la Roma. Il Milan a corrente alternata? La qualità della rosa è sotto gli occhi di tutti, Gattuso fa quel che può. Se fosse stato favorito da qualche episodio - conclude Pasqualin - avrebbe potuto avere qualche punto in più”.