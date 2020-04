esclusiva Pasqualin racconta: “Bierhoff, il mercato delle vacche e l’affare in tv...”

vedi letture

“Oliver Bierhoff non era conosciutissimo, nel 91 l’Inter lo girò all’Ascoli dove stentava ad emergere”. Cosi per I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin. “Un giorno costrinsi Oliver, contravvenendo ad un certo stile, a venire al calciomercato per farsi vedere fisicamente. Cominciammo a fare su e giù per il mercato, ad un certo punto il ragazzo sbottò dicendo ‘Questo essere mercato di vacche’. Ma successivamente grazie al suo lavoro all’Ascoli riuscì ad emergere entrando nel mirino di Udinese e Vicenza”.

E così ecco entrare in scena Pasqualin: “Entrambe - dice - se lo contendevano e in occasione di una trasmissione televisiva dove ero ospite insieme a Maurizio Mosca furono invitati Pozzo per l’Udinese e Dalle Carbonare per il Vicenza. Fisicamente venni piazzato in mezzo ai due. Durante gli intervalli pubblicitari i presidenti mi ribadivano di volere il calciatore a tutti i costi. Alla fine della trasmissione mi arriva la telefonata: l’Ascoli ha trovato l’accordo con l’Udinese con soddisfazione del calciatore che durante la trasmissione ha visto lievitare l’ingaggio. Ci ho messo anni a convincere l’ex presidente del Vicenza che non ero stato io a dirottarlo all’Udinese, ma il mercato”.

Dopo l’Udinese, il Milan: “Quando l’Udinese lo vendette al Milan fui ulteriormente soddisfatto. Da quando perfezionammo l’accordo nel mio ufficio divenni l’idolo del garagista che vide arrivare tutta quella serie di macchine. E al Milan Oliver - conclude Pasqualin - ha vinto il campionato”.