ESCLUSIVA TMW - Passarella: "Inter, è dura trovarne uno più forte di Icardi"

Una ventina di giorni in Toscana, nella sua amata Firenze, e una puntatina a Moliterno, in Basilicata, per ottenere la cittadinanza italiana per sua nipote di quindici anni. Daniel Alberto Passarella ora è rientrato in Argentina ma nel corso dell'ultimo periodo ha potuto approfondire ancora meglio tante questioni e aspetti dell'attualità del nostro calcio. Sull'Inter ad esempio si chiede chi possa essere il gran sostituto di Icardi: "E' forte ed è dura trovarne uno più bravo". Poi, ecco la sua la Fiorentina: "Ho potuto conoscere il nuovo presidente Commisso ma ho solo scambiato qualche parola con lui", dice a Tuttomercatoweb.com il campione del mondo '78. "Spero che insieme all'aiuto di Giancarlo Antognoni e a Pradè possa essere allestita una squadra competitiva e che possa magari tornare a vincere qualche trofeo"

Adesso come vede la costruzione della nuova squadra viola?

"Prima di tutto bisogna accorciare il gruppo di giocatori. Non so come la Fiorentina abbia fatto ad avere così tanti calciatori. Per il resto credo che in generale sia importante dire le cose giuste alla gente. Per formare un bel gruppo ci vuole tempo ma spero che la Fiorentina abbia la fortuna di fare subito una bella squadra".

Simeone per ora resta alla Fiorentina e c'è la volontà di rilanciarlo. Che ne pensa?

""Sì, ho sentito che vogliono tenerlo. Credo che sia giusto che possa avere un'altra opportunità. E' un giocatore che mi piace però quando l'ho visto mi è sembrato troppo solo là davanti. Chiesa fa gol e assist ma poi non ho visto altri calciatori in grado di supportarlo".

E di Pezzella che idea si è fatto?

"Buon difensore, gli piace giocare in una linea a quattro e ha fatto un buon campionato. Gli auguro tutto il bene"

Chiesa alla fine rimarrà?

"A mio parere sì perchè se la nuova proprietà vuol fare una squadra competitiva non può vendere un pezzo così pregiato"

Tra gli argentini c'è qualcuno che consiglia alla Fiorentina?

"Ho parlato con Pradè e Antognoni di un calciatore, ma non posso fare il suo nome".

Cambiando argomento, Icardi non è più nel progetto Inter. Che pensa di questo caso?

"Stando così le cose dovranno trovarne uno meglio di lui. Icardi è forte e fa tanti gol e per trovarne uno più bravo dovranno spendere tanti soldi. Non conosco il suo carattere, ma come centravanti non lo discuto"

Higuain potrebbe andare alla Roma. Che ne pensa?

"Credo che la prossima sarà la sua stagione. Farà tanti gol, avrà voglia di far vedere che è sempre lui, un grande cannoniere"

Che idea si è fatto invece sulla Copa America dell'Argentina e delle polemiche nei confronti del Brasile?

"Purtroppo ho solo letto, perchè ero a Firenze e non ho potuto vedere la partita in tv..."

Ma perchè questa Argentina con Messi non riesce a vincere?

"Messi è più di un gran giocatore. E' anche una gran persona. E' molto umile ed è raro vedere un calciatore del suo livello essere così. Mi dispiace che non abbia vinto la Copa America ma l'Argentina adesso deve preparare la squadra per il prossimo mondiale. C'è parecchio lavoro da fare, serve un progetto per l'immediato futuro"