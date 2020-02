vedi letture

esclusiva Pauluzzi (Equipe): "Lione stile Ajax, la cantera regala talenti"

Corrispondente in Italia per L'Equipe e per France Football, Valentin Pauluzzi ha raccontato per Tuttomercatoweb.com la gara tra Lione e Juventus di questa sera.

Aulas, presidente dell'OL, ha parlato del club come un piccolo Ajax. Concorda? Che similitudini trova?

"Ci sono similitudini riguardo al settore giovanile florido. Ogni anni vanno in prima squadra almeno due-tre giocatori, con minutaggio. Però se l'Ajax è una questione storica, per il Lione è recente la storia di scommettere solo sui giovani per le plusvalenze".

Aouar e Dembele sono le stelle di questo Lione?

"Dopo l'infortunio di Depay, indubbiamente. Hanno toppato il mercato estivo con l'arrivo di Andersen dalla Sampdoria che in Francia fa grande fatica, è una delusione. Aouar è giovane ma è da anni ad alto livello e poi Dembele che davanti ha buoni numeri da bomber ed è da tenere d'occhio".

Lavorando in Italia, che pensa dell'operato di Sarri?

"Credevo che la Juventus potesse essere più avanti come coralità di gioco, purtroppo sembra aver alzato bandiera bianca a riguardo. Ci sono troppi solisti in questa Juventus, per essere simile al Napoli. A questo punto viene da dire 'era giusto separarsi da Allegri?'. In ogni caso, i risultati non saranno ottimi ma molto buoni tra Serie A, Coppa Italia e Champions".