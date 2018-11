ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi (Equipe): "Ndombelé-Aouar, i tesori di Aulas"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lione come vera e propria miniera d'oro del calcio francese. Da lunghi anni, da quando il visionario Jean-Michel Aulas è alla guida del club del Rodano. Talenti su talenti, due in particolare che Tuttomercatoweb.com ha voluto raccontare con Valentin Pauluzzi, collega de L'Equipe: Tanguy Ndombelé e Hassem Aouar.

Partiamo dal primo, dall'ex Amiens.

"Ndombelé è il nuovo che avanza. Nel gruppo dei campioni del Mondo di Deschamps, è l'unico che è stato veramente inserito dopo il Mondiale. Sta facendo benissimo da un anno, ha ancora tanti margini di miglioramento: ha forza fisica, sa inserirsi negli spazi, sta iniziando a segnare".

Dopo un inizio al top, una piccola flessione.

"Il calo è fisiologico, ora stia attento a non perdere troppo nel rendimento".

L'altro interno da sogno dell'OL è Aouar.

"Aouar è un grande profilo, più tecnico ma si completano come mezzali in un centrocampo a tre. Ha avuto problemi durante la preparazione all'inizio della stagione, è andato anche in panchina dopo un paio di gare deludenti. Si è ripreso, è un ragazzo tranquillo, che segna e fa assist".

Gli ennesimi capitali di Aulas.

"Sono due grandi plusvalenze in prospettiva per il Lione che punta sui giovani: il grande Lione non c'è più, dunque è l'ideale per il profilo dei giocatori, sono nel contesto ideale".