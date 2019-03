ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi (Equipe): "Zidane e la Juve fatti l'uno per l'altra"

© foto di Imago/Image Sport

Firma in Italia per L'Equipe, Valentin Pauluzzi analizza per Tuttomercatoweb.com i temi di casa Juventus. Dalle voci sul futuro di Massimiliano Allegri al possibile e potenziale ritorno in bianconero di Zinedine Zidane. "Andrei piano con le voci su Allegri, è la terza estate che si parla del suo futuro. Si è parlato spesso di capolinea ma è sempre andato avanti, ci coglie sempre impreparati. Se dovesse uscire agli ottavi Champions, certo, sarebbe un'eliminazione precoce e con un Cristiano Ronaldo in rosa farebbe brutta figura. Prima gli si perdonava più facilmente, ora no e dietro...".

C'è un nome forte.

"Zinedine Zidane, l'erede più plausibile tra i nomi fatti. E' sempre rimasto legato a Torino, ha investito anche nella città da imprenditore. E' il tipo di persona e personaggio che cerca la Juventus, non solo come tecnico ma anche quello che rappresenta: come Cristiano Ronaldo è un brand, non solo un addetto ai lavori. E poi, per lui, è una delle poche destinazioni all'altezza del Real Madrid. Manchester United e Chelsea mi convincono meno, sono squadre ora più in difficoltà".

Quel che è certo è che ZZ è pronto per tornare.

"In Francia è difficile: l'unico che può permetterselo è il PSG. Marsiglia è la sua città, ma già da calciatore non è mai stato vicino all'OM... In Inghilterra, ripeto, può essere un'idea ma adesso sono squadre non all'altezza di quanto ha fatto con il Real Madrid. Non credo sia pronto a una scommessa come al Chelsea, al Manchester United. In Germania la vedo dura per la lingua, sono sincero: penso che si accaserà in estate e spero alla Juventus, sulla carta può essere un bel matrimonio. Sono fatti l'uno per l'altro, la sua esperienza da calciatore ha dato un piccolo senso d'incompiuto, potrebbe completare la sua opera da allenatore".