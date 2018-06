ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi (L'Equipe): "Benzema-Francia, serviva distensione"

Ha strapazzato l'Italia in amichevole e adesso mette il Mondiale nel mirino. La Francia degli enfants terribles di Deschamps, d'altronde, può permettersi il lusso di lasciare a casa campioni del calibro di Benzema, Lacazette, Payet e Kondogbia. Per presentare al meglio i Blues, oltre a commentare anche la sfida di Nizza, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi.

Pauluzzi, cosa si aspetta da questo Mondiale in ottica francese?

"Mi aspetto che Deschamps riesca a valorizzare i tanti talenti presenti in rosa e dare un'impronta di gioco. L'obiettivo è arrivare almeno in semifinale, credo che questo sarebbe già un bel risultato per la Francia".

Quali saranno le dirette concorrenti dei Blues secondo lei?

"La Francia non parte tra le favorite. La vedo un gradino sotto rispetto al trio composto da Spagna, Germania e Brasile. Lloris e compagni, a mio giudizio, sono nel secondo gruppo insieme ad Argentina e Inghilterra".

Non solo i 23 convocati, anche la lista degli esclusi della Francia fa paura. C'è un giocatore tra questi che le sarebbe piaciuto vedere in Russia?

"Come non pensare a Benzema? Quest'anno ha segnato molto meno, è vero, ma sarebbe stato un segnale distensivo prenderlo in considerazione per quello che fa in campo e anche perché ha appena vinto la sua terza Champions consecutiva. È stato ancora escluso per ragioni extra-calcio, ma sono convinto che avrebbe messo un po' di pepe alla Nazionale".

Senza di lui, chi sarà la rivelazione al Mondiale?

"Si parla sempre dei soliti Mbappé, Dembelé e Griezmann là davanti, ma io voglio fare un nome diverso e dico Tolisso. Il centrocampista del Bayern Monaco è davvero un buon giocatore e in Nazionale sta togliendo il posto a Pogba. È moderno e completo, bravo nelle due fasi, sarà lui la rivelazione francese".

Chiosa sull'amichevole vinta 3-1 dalla Francia contro l'Italia venerdì scorso. Cosa manca agli azzurri per raggiungere i Blues?

"Secondo me l'Italia non ha sfigurato, ha avuto un buon atteggiamento. È chiaro comunque che tra le due Nazionali resta un divario netto. All'Italia manca prima di tutto esperienza, perché i vari Chiesa e Berardi non hanno mai giocato in Champions, e poi manca spensieratezza, una delle virtù dei giovani talenti francesi. Con queste due qualità la ricostruzione degli azzurri sarebbe a buon punto, anche se forse non basterebbe per raggiungere il livello della Francia attuale".