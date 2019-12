ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi (L'Equipe): "Juve favorita, ma il Lione farà mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorteggio europeo non troppo complicato, almeno sulla carta, per la Juventus. I bianconeri affronterano infatti un Olympique Lione in fase calante agli ottavi di finale di Champions League: andata in Francia il 26 febbraio, ritorno in Italia il 17 marzo. Per commentare questa doppia sfida, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il giornalista francese de L'Equipe e di France Football, Valentin Pauluzzi.

Pauluzzi, come ha reagito al sorteggio di Nyon?

"Mi è piaciuto tantissimo, è quasi un derby tra Lione e Torino: due grandi città, dinamiche e mutate molto negli ultimi anni. Sul campo, questo sorteggio è chiaramente favorevole alla Juventus: l'OL sta vivendo una stagione complicata, con tante novità come Juninho ds e Sylvinho allenatore, poi esonerato. Ora in panchina c'è il tanto discusso Rudi Garcia, arrivato dal Marsiglia dopo tante parole pesanti proprio nei confronti del suo attuale club".

Che Olympique Lione deve aspettarsi la Juventus?

"In questo momento il Lione non sta bene, è addirittura nella parte destra della classifica di Ligue 1. Bisognerà vedere però come saranno le cose a febbraio... L'OL che affronterà la Juventus spera infatti di essere molto diverso, Juninho ha promesso almeno un colpo per reparto sul mercato di gennaio e in un paio di mesi la squadra potrebbe dunque rivitalizzarsi".

Il favorito, in ogni caso, non cambia.

"La Juventus è nettamente favorita, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare questo doppio impegno. Nonostante i gravi infortuni di Depay e Reine-Adelaide, il nuovo Lione potrebbe infatti regalarle qualche sorpresa".