ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi (L'Equipe): "Serie A rivalutata da questa Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Real Madrid e Liverpool si affronteranno nell'atto finale della Champions League 2017-18. Per parlare dei temi più caldi emersi in questa edizione della massima competizione continentale, Tuttomercatoweb.com ha ascoltato in esclusiva Valentin Pauluzzi, corrispondente per l'Italia del quotidiano francese L'Equipe.

La finale di Champions sarà Liverpool-Real Madrid. Sarà uno scontro alla pari o c'è una favorita?

"Il Real Madrid è sicuramente favorito, per blasone, storia ed esperienza. Poi ci sono i corsi e ricorsi storici: l'ultima finale persa dagli spagnoli è quella disputata a Parigi nel 1981, proprio contro il Liverpool. Gli inglesi hanno compiuto un miracolo contro il Manchester City che era favorito, hanno grandi qualità offensive ma credo siano una squadra squilibrata. Non si può rischiare di uscire come ieri sera: se non avessero avuto alcune decisioni arbitrali a favore, si poteva rovinare tutto".

Gli episodi contestati portano nuovamente all'attenzione la necessità di introdurre il VAR anche in Europa.

"Non sono solito addentrarmi nelle polemiche. Pesa sicuramente la pressione mediatica, il valore aumenta quando sono coinvolte le squadre blasonate. Errori così grandi sono difficili da accettare e sicuramente c'è bisogno di prendere una decisione, che spetta a Ceferin e agli altri dirigenti. Resta l'amarezza, perché sono state belle partite caratterizzate da episodi controversi. Non è possibile che la competizione più importante resti nella preistoria mentre il calcio va in una precisa direzione. È un grande controsenso e sono sicuro che avremo dei cambiamenti a breve".

Tornando alla finale di Kiev: sarà decisiva anche nell'assegnazione del Pallone d'Oro? Salah può spodestare Cristiano Ronaldo?

"Credo che a contare maggiormente sarà il Mondiale, come spesso è accaduto. E purtroppo Salah è sfavorito in quanto gioca in una Nazionale meno forte: se l'Egitto riuscirà a passare il girone avrà già compiuto un'impresa. Il Portogallo può fare bene, poi Cristiano Ronaldo è più forte sul piano mediatico. Stavolta potrebbero pesare i voti del continente africano: se fossero tutti compatti nel votare Salah, potrebbero bilanciare la situazione. La giuria del Pallone d'Oro, però, pensa più all'aspetto mediatico. Chiaramente, se l'egiziano dovesse trascinare il Liverpool in finale, se ne terrà conto".

Gli ultimi risultati ottenuti dalle nostre rappresentanti in Europa hanno cambiato la percezione del nostro calcio negli altri Paesi?

"Il calcio italiano è sicuramente migliorato, basti guardare il coefficiente Uefa. Sta tornando a raccogliere buoni risultati, anche se è ancora lontano dai fasti del passato. Come seguito non è ancora ai livelli di Premier, Liga e Bundesliga, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La semifinale raggiunta dalla Roma è una buona notizia, perché non era mai successo che una squadra diversa da Milan, Inter e Juve arrivasse a questo punto della competizione in epoca Champions. C'è più pluralità, la Juventus non è più la locomotiva, "l'albero che nasconde la foresta" come diciamo in Francia, ed è una buona notizia per tutto il movimento calcistico".