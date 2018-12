ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi: "Voto 10 al 2018 dei Bleus, Deschamps il segreto"

© foto di Imago/Image Sport

Anno d'oro per tutta la Francia, tornata sul tetto del mondo dopo ben vent'anni di attesa. Per commentare l'exploit in Russia e realizzare un bilancio sul 2018 dei Bleus, anche in prospettiva futura, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il collega de L'Equipe Valentin Pauluzzi.

Pauluzzi, scontato chiederle che voto dà al 2018 della Nazionale francese...

"Voto 10, ovviamente. Come si fa a non dare il massimo a una Nazionale che torna a vincere il Mondiale dopo 20 anni? È vero che il gioco non ha entusiasmato al 100%, ma i Bleus hanno vinto e questo è ciò che conta".

Qual è il segreto di questa Francia?

"Il segreto è sicuramente Didier Deschamps. Non è un caso che nelle uniche due volte in cui la Francia ha vinto il Mondiale Deschamps sia stato prima capitano e poi ct. In Russia ha portato avanti le sue idee, con esclusioni importanti come Benzema, e un calcio poco spettacolare. Ma alla fine ha avuto ragione lui".

Pensa che la vittoria dell'ultimo Mondiale possa segnare l'inizio di un ciclo vincente per i Bleus?

"Il ciclo è già iniziato due anni fa, quando la Francia ha perso l'Europeo un po' sfortunatamente contro il Portogallo. Quello era già stato un ottimo risultato, poi la squadra ha mantenuto la stessa spina dorsale arricchendola con Mbappé e qualche altro giovane di talento. Penso che con questo continuo rinnovamento, insieme alla conferma dei leader, questa Nazionale possa continuare a far bene almeno fino al 2022".