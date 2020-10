esclusiva Pavone: "Chiesa è il miglior colpo di mercato. Scudetto all'Inter"

Esperto ds, Beppe Pavone commenta a TMW il mercato e dice: "Chiesa è il miglior colpo del mercato. Doveva essere ceduto già l'anno passato, i segnali della sua volontà di accettare la proposta della Juve erano evidenti e se un giocatore vuole andare, la resa non sarà più come prima. Quando un giocatore vuole andare, va ceduto. Mi dispiace per la Fiorentina perchè ci ha rimesso dei soldi visto che la valutazione oggi è ben diversa. In generale il mercato è povero dappertutto vista la situazione particolare e tutte sono penalizzate. L'Inter ha fatto ottimi investimenti e credo che la scudetto sarà suo. La Juve deve riaprire un ciclo e vedo più avanti l'Inter. L'Atalanta può essere l'outsider"

