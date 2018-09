ESCLUSIVA TMW - Pazienza: "Juve senza fatica. Napoli, non commettere errori"

© foto di Federico De Luca

La Juventus ospiterà questa sera il Bologna in occasione del sesto turno di Serie A, mentre il Napoli giocherà contro il Parma in attesa del big-match di sabato prossimo a Torino. Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista Michele Pazienza - ex bianconero, felsineo e azzurro - ha parlato delle sfide in programma tra poche ore.

La Juventus ha finora conquistato cinque vittorie in campionato, ma ha faticato nell'ultima gara a Frosinone. "E' vero ma la Juve ci ha abituato a queste situazioni negli ultimi anni, non sempre riesce a giocare bene ma è comunque in grado di portare il risultato a casa. Riesce a sbloccare le partite con una giocata, anche questa può essere considerata una sua forza. Ha calciatori che, in un attimo, possono garantire i tre punti ad Allegri".

Il Bologna, invece, ha stupito un po' tutti riuscendo a vincere contro la Roma. "Esatto, perché la gara sulla carta sembrava già segnata. Invece la squadra di Inzaghi è stata brava a sfruttare le occasioni, ma non meritava di essere in fondo alla classifica perché ha comunque una rosa valida. Può raggiungere la salvezza senza troppi problemi. A Torino la squadra felsinea proverà a giocarsela, certamente sfidare una squadra 'alla portata' adesso avrebbe fatto più comodo. Il successo contro la Roma è stato un trampolino di lancio, ma ripetersi contro la Juventus sarà davvero difficilissimo".

Passiamo al Napoli, in attesa della partita contro il Parma e del duello Scudetto con la Juve. "Secondo me è troppo presto per pensare al duello con i bianconeri. Il Napoli deve pensare a una gara alla volta, proprio come la Juventus riesce a fare da anni. Per gli azzurri pensare già alla gara di sabato sarebbe un clamoroso errore, ma Ancelotti è un tecnico troppo esperto per non saperlo. A marzo o aprile, quando la classifica sarà più delineata, si potrà pensare all'argomento Scudetto".

Il 4-4-2 sarà il modulo che il Napoli utilizzerà fino al termine della stagione oppure è soltanto uno schieramento transitorio? "Non credo possa essere temporaneo, perché la squadra azzurra ha tanti calciatori validi in attacco e così può sfruttarne due sulle corsie esterne. Credo che il 4-4-2 debba essere utilizzato ancora a lungo, rappresenta il vestito ideale per il Napoli di Ancelotti".

Dopo l'esperienza a Pisa, invece, mister Pazienza attende una nuova chance in panchina. "Proprio così, sono pronto a ripartire ma attendo un'offerta con un progetto importante alle spalle. Spero che il calcio italiano, in merito al caos legato alla B e alla C, trovi una soluzione definitiva per fare in modo che simili situazioni non possano più verificarsi".