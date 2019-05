ESCLUSIVA TMW - Peccenini: "Anarchia Roma. Colpe dei giocatori, serve Capello"

E' un'autentica bomba quella scoppiata oggi nell'ambiente Roma e lanciata dal quotidiano La Repubblica. De Rossi insieme a Manolas, Dzeko e Kolarov avrebbero voluto in questa stagione l'allontanamento di Totti perchè ritenuto troppo ingombrante e anche quello del tecnico Di Francesco. La Roma ha smentito ma l'episodio ha suscitato discussioni e riflessioni. "Non mi meraviglia che sia venuta fuori questa situazione", dice a Tuttomercatoweb.com Franco Peccenini, autentica bandiera giallorossa. "Durante la stagione ci chiedevamo spesso: 'ma non è che la squadra ce l'ha con allenatore? Ma la squadra è compatta?' Mi sono fatto un'idea: quando manca l'autorità, in una società possono succedere queste cose. Se c'erano Sensi o Viola non sarebbe accaduto un episodio simile. Dentro la Roma regna più l'anarchia che il rispetto. Ero all'Olimpico domenica scorsa per la partita contro il Parma e mi chiedevo come possa questa squadra essere fuori dalla Champions. E' vero che Pallotta doveva essere più presente durante l'anno però è anche vero che le colpe devono pure essere addossate ai calciatori. Viste le situazioni che stanno emergendo, se confermate, significa che hanno destabilizzato un ambiente che doveva essere compatto".

E adesso per ristabilire la situazione che allenatore ci vorrebbe?

"Uno alla Capello o Capello stesso come direttore tecnico e un allenatore scelto da lui, che detti la disciplina e faccia rispettare le regole. E per come sono andate le cose quest'anno comunque non dò le colpe al tecnico ma alla mancanza di di compattezza del gruppo".