esclusiva Peccenini: "Friedkin agisca subito. Pallotta? Neanche una Coppa del nonno"

vedi letture

La Roma è finalmente nelle mani di un nuovo proprietario. Dan Friedkin dopo una lunga trattativa è adesso a capo del club giallorosso. Una nuova era si apre per i capitolini. "Una decina di anni fa quando dopo Sensi arrivarono gli americani ed eravamo felici perchè si pensava che portassero benessere", dice a TMW Franco Peccenini, autentico simbolo dei giallorossi. "Ma così non è stato, in nove anni con Pallotta manco una Coppa del nonno... Ora si festeggia l'avvento di una nuova proprietà e si spera che sia migliore della precedente. Ma ci dovrà convincere subito perchè le ferite sono aperte. Ci vogliono interventi e siamo già senza Smalling. Forse per trattenerlo si poteva fare qualcosa in più, la nuova proprietà poteva già muoversi per tenerlo se da giorni era stato definito l'accordo con Pallotta".

Che cosa si aspetta da Friedkin?

"Dovrà essere diverso risoetto a chi lo ha preceduto, soprattutto nel voler bene a questa società, standole accanto".

Dal punto di vista tecnico cosa si aspetta?

"Che confermino i migliori. Il fatto che uno dei più forti come Smalling vada via mi preoccupa, ma vediamo se se si riesce a recuperare. Ibanez? Il problema non si risolve con lui. In ogni caso se hanno in mente di fare un anno di attesa lo dicano subito e ci si mette il cuore in pace. Attese ne abbiamo avute tante e delusioni anche..."

Chi vedrebbe bene come ds? Qualcuno sostiene che potrebbe tornare Petrachi...

"E' stato croce e delizia di questa annata, non ha capito Roma e i romani nè la stampa romana. Veniva da Torino, una realtà diversa, non doveva cercare lo scontro, ha discusso anche con i giocatori e non credo raccolga grandi simpatie".