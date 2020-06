esclusiva Peccenini: "Roma, se devo scegliere cedo Pellegrini. Lo posso sostituire, Zaniolo no"

Sempre chiaro e tagliente nei suoi giudizi, Franco Peccenini dice la sua sulla Roma da grande ex giallorosso. La nostra chiacchierata parte da Zaniolo, di cui si ipotizza una partenza con destinazione Juventus, magari in cambio di Bernardeschi. "Se si continuano a cedere i pezzi migliori non va bene - spiega a Tuttomercatoweb.com - oltretutto ora la situazione è delicata visto anche lo stop della trattativa con Friedkin e con Pallotta che non è intenzionato a mettere capitali nella Roma. Va trovato una soluzione sotto questi profilo, il brnd roma peraltro è importante a livello mondiale".

Bernardeschi comunque le piacerebbe?

"Sì, è un bel giocatore. Lo apprezzo. Ma lo vedrei bene insieme a Zaniolo, uno a destra e l'altro a sinistra. Nicolò resta un bel valore aggiunto per la Roma".

Stando così le cose ha il timore che Pellegrini possa essere ceduto?

"A questo punto può anche verificarsi. E se fossi il presidente tra lui e Zaniolo sceglierei di cedere Pellegrini perchè a differenza di Nicolò posso provare a rimpiazzarlo bene".

Che pensa anche dei giovani accostati alla Roma. Uno di quest è l'argentino Montiel...

"Va bene tutto ma la politica dei giovani possono farla l'Udinese o il Verona non la roma. I giovani vanno integrati in una struttura solida. Se si parte con i giovani in un campionato duro come quello italiano non so quanto la tifoseria possa esser felice".