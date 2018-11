ESCLUSIVA TMW - Peccenini: "Roma, serve il vice-Dzeko. No al centrocampista"

La Roma guarda al presente e al futuro. Pensa e riflette sui rinnovi di De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e guarda anche al mercato di gennaio. Ne abbiamo parlato con Franco Peccenini, autentica bandiera dei giallorossi. "Per quel che riguarda Dzeko credo che finchè la Roma non si doterà di un altro vero centravanti non debba essere ceduto", dice a Tuttomercatoweb.com. Il club infatti sta riflettendo se prolungare il suo contratto in scadenza nel 2020 o se cederlo per far spazio a Schick. "Il ceco e Dzeko hanno due ruoli distinti e separati, Schick non può sostituire Dzeko. Certo, non capisco come mai il bosniaco sia così irascibile: se la prende con i compagni al minimo errore, forse anche lui capisce che non sta rendendo come negli anni scorsi".

Che fare con El Shaarawy?

"E' uno di quei giocatori che possono vincere le partite da soli. Ha doti come pochi ma ti lascia dei dubbi a volte perchè si estrania dal gioco. Ti chiedi: ma c'è ancora in campo? Se riesce a trovare la continuità può fare la differenza".

Giusto prolungare di un anno il contratto di De Rossi?

"Sì, credo di sì. Quest'anno ha avuto un ottimo rendimento. Certo, bisogna considerare che raggiunta una certa età, se in un anno riesci a giocare molto bene non è detto che poi l'anno successivo sia come il precedente. Però sono convinto che De Rossi abbia ancora da dare e sia opportuno prolungargli il contratto".

E invece a gennaio che cosa si aspetta dalla Roma?

"Mi aspetto un'alternativa a Dzeko. Che possa essere anche da stimolo al bosniaco".

E il centrocampista?

"No, non la vedo come una priorità. anche perchè poi dovrebbe star fuori uno tra De Rossi e Nzonzi. Dovrebbe essere più forte di loro. Non dimentichiamoci che ci sono anche giocatori da vedere e valutare fino in fondo come Zaniolo e Coric".