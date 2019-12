ESCLUSIVA TMW - Pelagotti: "Mia moglie mi chiese dove andare. A Palermo"

Fonte: Dall'inviato a Carini (PA)

© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net

Il portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, rivive i momenti che precedono la sua scelta di andare a Palermo, in Serie D, dopo una stagione da proagonista in C con l'Arezzo. "Me lo ha chiesto mia moglie, dove volessi andare. A Palermo, ho risposto. Ero a casa, mi ha chiamato Castagnini, dal nulla. Ci speravo tanto. Avevo richieste dalla B, ma per come sono fatto io… non so se sia maturato, ma volevo un progetto, non giocare per salvarmi o metà classifica. Fosse arrivata una squadra veramente forte ok, ma non è successo. Così ho preferito questa scelta per un futuro importante qui".

