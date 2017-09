ESCLUSIVA TMW - Pellegrini: "Spalletti guida intelligente. Innesti giusti, Inter forte"

Non sarà stato un mercato sfavillante ma per adeso quello dell'inter sta dando buoni frutti. L'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini (con lui arrivò lo scudetto dell'89) regala un giudizio molto positivo. "Credo che il presidente Zhang ma anche l'ad Antonello, che conosco bene, abbiano dimostrato con l'assunzione di Sabatini e Spalletti di voler costruire una grande squadra. c'era bisogno - dice Pellegrini a Tuttomercatoweb.com - di una guida sicura, forte e intelligente. Spalletti è davvero un grande allenatore: senza queste figure, più Ausilio, non si poteva sperare in un bel futuro, con un'inter grandiosa e capace di tornare a lottare per lo scudetto. I passi avanti sono arrivati subito in precampionato e nelle prime gare. Si sta lavorando bene, anche se è prematuro dire se l'Inter potrà vincere lo scudetto. Lo spero".

Non sono arrivati colpi sensazionali. C'era chi si aspettava acquisti più entusiasmanti...

"I nomi c'erano già, la squadra aveva già giocatori molto forti. Sono stati fatti innesti giusti, l'Inter doveva avere un suo equilibrio. Vecino, Borja Valero e Skriniar mi sono piaciuti molto, la squadra può dare soddisfazioni alla proprietà e ai tifosi".

E con Icardi può sognare...

"In area ha pochi eguali. Anche nella mia Inter c'erano Diaz e Serena per fare un paio di nomi. C'è chi dice che partecipa poco alla manovra ma ognuno nell'Inter ha il suo ruolo e lui è un grande centravanti".