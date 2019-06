ESCLUSIVA TMW - Perinetti: "Potevamo sostituire meglio Piatek"

Fonte: Lorenzo Marucci

Giorgio Perinetti ha parlato a margine del Football Leader di Napoli della stagione travagliata vissuta dal Genoa: "Quella di Firenze è stata una notte drammatica per tutti. L'impegno è quello di migliorare per non ritrovarci più nella situazione di quest'anno. Abbiamo commesso sicuramente degli errori. Piatek? È uno di questi, abbiamo il merito di averlo scovato ma a gennaio abbiamo avuto la necessità di venderlo anche per la volontà del giocatore. Forse dovevamo fare qualcosa di più per sostiturilo meglio".

Prandelli sarà ancora l'allenatore del Genoa?

"Prandelli è il nostro allenatore, ha un contratto. Non abbiamo ancora parlato con il presidente per pianificare le strategie in vista della prossima stagione. Aspettiamo di incontrarci e vedremo".