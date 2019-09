ESCLUSIVA TMW - Perinetti: "Roma, più attenzione ai giovani del vivaio"

© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti dall'alto della sua esperienza giudica a TMW il mercato estivo in generale: "E' stato molto lungo, troppi club si sono lasciati operazioni all'ultimo. Deve essere un mercato comunque da contenere in uno spazio più breve, dovrà essere un discorso da affrontare per consentire al campionato di svilupparsi senza le insidie di trattative ancora in corso". Poi su alcuni squadre a partire dal Milan: "Giampaolo lavoro molto sulle dinamiche del gruppo, bisognerà vedere quanto incideranno lui e i giocatori. Rebic è comunque un buon colpo. L'Atalanta si confermerà, è chiaro che l'attenzione maggiore è sulla Champions con un girone che solletica le speranze di potersi qualificare. La Roma? Ci sono quanttro giocatori in nazionake formati nel settore giovanile giallorosso. Ci vorrebbe più attenzione da parte della Roma agli italiani. Non è così. Si vendono certezze e si acquistano speranze. Vedremo. La Fiorentina? Sono molto perplesso sulle operazioni in generale ma potrò essere smentito, il giudizio è sospeso per vedere come si inseriscono i nuovi. Certe operazioni mi paiono più da marketing che di sostanza ma non voglioo essere critico. Le certezze migliori sono i giovani, da Vlahovic a Sottil. Il Genoa? Ha fatto acquisti mirati puntando anche su giocatori esperti. Fondamentale la conferma di Kouame, ci sono Radu e Romero, c'è una buona base. Pinamonti potrà crescere"

