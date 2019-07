ESCLUSIVA TMW - Perrone: "Dea farà bene in Europa. Verdi non mi entusiasma"

© foto di Lorenzo Marucci

L'Atalanta saluta Gianluca Mancini che passa alla Roma. Una perdita significativa a cui corrisponde comunque una cospicua somma di denaro (25 milioni da incassare entro due anni). "Il club ha operato talmente bene in questi anni che sicuramente avrà già stabilito come sostituirlo", dice a Tuttomercatoweb.com Carlo Perrone, ex bergamasco, ruolo esterno o anche trequartista. "Mancini si è dimostrato un bel giocatore ma la contromossa ci sarà già. Le aspettative sono tante in questa stagione storica vista la partecipazione alla Champions".

Parlando di attaccanti è arrivato Muriel. E' un giocatore che la convince?

"Credo che nello schema di Gasperini possa dare molto. Nei primi tempi alla Fiorentina quest'anno ha dimostrato di avere grandi potenzialità. A Bergamo si riesce a dar modo al giocatore di esprimersi al 100%, quindi sono molto fiducioso. Sarà anche il cuore che parla visto che sono molto legato all'Atalanta però avverto buone sensazioni"

A metà campo è arrivato Malinovskyi, definito il nuovo Milinkovic-Savic...

"Se gli assomiglia tanto allora siamo molto avanti..."

Ma all'Atalanta cosa deve esser chiesto in Champions?

"Fare bella figura. Il risultato è importante però l'anno scorso ha dimostrato di saper praticare un calcio spettacolare. In Champions l'anno passato abbiamo visto dalle semifinali in poi squadre che giocavano un calcio meraviglioso che in Italia solo l'Atalanta a tratti ha fatto vedere.... Ritmi alti e aggressività"

L'Atalanta cerca anche un vice-Ilicic...

"Io sono avanti con l'età.. (ride, ndr)".

Verdi è un 'ipotesi. Le piace?

"Magari mi sbaglio ma non mi entusiasma. Ilicic è meraviglioso, mette sempre in difficoltà l'avversario, Ha giocate da grande campione. Tutte cose che non visto fare da Verdi"