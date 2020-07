esclusiva Perrone: "Dea, ho finito i superlativi. E ora è anche più matura"

"Ho finito gli aggettivi e i superlativi". Scherza Carlo Perrone, ex attaccante dell'Atalanta, quando deve parlare della squadra di Gasperini, sempre più entusiasmante. "Ha tutto, gioco e organizzazione - dice a Tuttomercatoweb.com - è meravigliosa. Pratica il miglior calcio del campionato, le partite sono sempre divertenti. Attaccano in tanti, hanno fiducia in se stessi e ora sono più maturi".

Quali sono i calciatori che la fanno emozionare di più?

"Gli esterni sono fantastici ma il Papu e Ilicic sono i giocatori che mi divertono di più"

E ora che obiettivi può darsi l'Atalanta?

"Non ha limiti, può vincere con chiunque. La scoppola col City è solo un lontano ricordo. Bisognerà magari vedere come arriverà al momento decisivo: l'anno scorso in finale di Coppa Italia con la Lazio forse ebbe un po' il braccino ma quest'anno è maturata molto".

E in Champions? Tutto possibile?

"Sì... La Juve è in difficoltà, il Barça idem. Chi ha ripreso meglio è senza dubbio l'Atalanta. Insomma, l'ipotesi non è certo peregrina".