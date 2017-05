ESCLUSIVA TMW - Pescara, ag. Bruno: "Sarà addio. Non capisco certe voci"

© foto di Federico Gaetano

"Se avesse giocato dall'inizio, probabilmente il Pescara avrebbe fatto più punti e magari si ritroverebbe in un'altra situazione di classifica. Bruno ha dimostrato di poter essere protagonista anche in Serie A". Parola di Antonio Rebesco, agente del regista Alessandro Bruno del Pescara che a TuttoMercatoWeb ha fatto il punto sul futuro del suo assistito.

In giornata il presidente Sebastiani ha annunciato l'addio di Bruno a fine anno.

"Spiace leggere e sentire certe dichiarazioni; perché Alessandro ha dimostrato di valere la categoria. Ci ha sempre messo la faccia con i tifosi anche nei momenti più difficili della stagione. Si è sempre allenato da professionista anche quando c'era un tecnico come Oddo che non lo prendeva in considerazione...".

Quale sarà il suo futuro?

"Le strade a questo punto in estate probabilmente si separeranno. Sicuramente un elemento come Bruno non avrà grandi difficoltà a trovare una squadra adatta a lui".

A Pescara Bruno è stato molto chiacchierato anche per la love-story con Michela Sebastiani, la figlia del presidente. Come ha vissuto queste voci?

"Certe voci non le capisco. Non è una colpa essere fidanzati e innamorati della figlia del presidente. Bruno dev'essere giudicato solo in campo e quando ha giocato è sempre stato tra i migliori, nonostante giocasse in una squadra già retrocessa da settimane e pertanto in condizioni difficili. Meritava un trattamento migliore da parte dell'ambiente".