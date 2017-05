Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara, retrocesso in serie B, si prepara per allestire una squadra competitiva per cercare di tornare subito nel massimo campionato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Delfino ha messo nel mirino Mirco Antenucci, attaccante legato alla SPAL fino al 2018.