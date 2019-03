© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Pescara, Giorgio Repetto, ha parlato di Christian Capone, al trentunesimo posto della nostra classifica, in prestito dall'Atalanta. "È da due anni, ha fatto molto bene l'anno scorso, poi si è spaccato la base del quinto metatarso, ha perso due mesi e mezzo, ma è un infortunio che crea dei problemi perché quando appoggi il piede per terra non hai idea di essere completamente a posto. Ha tecnica sopra la media, a grandissimi livelli. Destro, sinistro, salta l'uomo. Deve diventare più agonista, quando acquisirà maggiore tempra dal punto di vista della cattiveria spiccherà il volo. Per il resto è un giocatore. Nel professionismo c'è l'assillo dei tre punti, deve fare questo piccolo gradino. Quando raggiunge questo step sarà devastante".