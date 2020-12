ESCLUSIVA TMW - Pfaff ricorda Rossi: "E' stato un amico. Per un portiere era sempre un pericolo"

esclusiva Pfaff ricorda Rossi: "E' stato un amico. Per un portiere era sempre un pericolo"

Anche Jean-Marie Pfaff storico portiere del Belgio e del Bayern Monaco ha voluto ricordare Paolo Rossi. Memore delle tante sfide con Pablito, ha detto: "E' stato un grande giocatore ma anche un grande uomo - ha spiegato al telefono a TMW - era sempre un pericolo per un portiere perchè ti poteva beffare con la sua rapidità anche d'esecuzione. E' stato un amico e una persona corretta. Credo, se non ricordo male, di aver giocato la prima partita contro di lui nel '78 in un Belgio-Italia a Liegi, con vittoria degli azzurri con rete di Antognoni. E' stato uno dei più grandi calciatori italiani. E sono stato felice di aver giocato contro di lui. La vita è bella ma a volte troppo breve, morire a 64 anni... Mi dispiace molto anche per la moglie e i figli. Ricordo che anni fa aveva un ristorante e quando mi vedeva mi diceva: "Jean-Marie Jean-Marie vieni a trovarmi".