ESCLUSIVA TMW - Pià: “Atalanta, cammino straordinario. Stasera sarà una festa”

© foto di Federico De Luca

Giornata cruciale in casa Atalanta che, a Liverpool contro l'Everton, può conquistare l'aritmetico passaggio del turno in Europa League con una partita di anticipo. Obiettivo sedicesimi di finale, dunque, per la formazione di Gian Piero Gasperini. L'ex nerazzurro Inácio Piá, ora procuratore, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, ha parlato della Dea: “Per l'Atalanta è un giorno storico, questa competizione è mancata tanti anni e la qualificazione al turno successivo è davvero a un passo. Possiamo dire che è vicina, ma nel calcio mai dire mai anche se la Dea merita di andare avanti. Nessuno, a inizio stagione, si aspettava un cammino del genere. La gara di Liverpool può diventare una festa per i bergamaschi”.

Benissimo in Europa, meno in campionato finora. “E' normale, perché giocare due competizioni allo stesso livello non è mai facile. C'è entusiasmo per l'Europa ritrovata dopo tanti anni, in campionato credo che l'Atalanta possa puntare a una salvezza senza problemi. In Europa League, invece, non deve avere obiettivi e andare avanti fin quando sarà possibile”.

Il simbolo dell'Atalanta è il Papu Gomez, ormai stabilmente nel giro della Nazionale argentina e quasi certo di essere convocato per il Mondiale. “Lo merita, è un calciatore molto forte. L'Argentina ha grande scelta in attacco, mi fa piacere che il Papu sia insieme a campioni di livello assoluto. Spero, intanto, che continui a fare bene con l'Atalanta”.