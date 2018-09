ESCLUSIVA TMW - Pià sul Napoli: "4-4-2 adatto a esaltare doti dell'organico"

© foto di Federico De Luca

Il sesto turno di Serie A mette di fronte l'Atalanta e il Torino, così come il Napoli e il Parma. Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'ex attaccante della Dea, dei granata e degli azzurri Inacio Pià ha anticipato i temi delle sfide legate alle formazioni in cui ha militato nel corso della sua carriera. "Per l'Atalanta non era facile ripartire dopo la delusione legata all'Europa League, nel playoff ha creato circa quaranta occasioni da rete senza riuscire a segnare. Ora Gasperini è stato bravo a rimotivare il gruppo, il pari agguantato nel finale di partita contro il Milan testimonia che la squadra c'è e ha voglia di fare bene", le parole dell'ex calciatore brasiliano che ha poi proseguito: "Il Torino non è un avversario semplice da affrontare, Mazzarri avrà preparato bene la sfida perché vorrà dimenticare i tre gol subiti contro il Napoli. Tra l'Atalanta e i granata ci sarà equilibrio, assisteremo a una bella partita".

Passando invece al Napoli, c'è Ancelotti che potrebbe proseguire con il 4-4-2. "Credo proprio di sì, può essere questo il modulo da utilizzare fino al termine della stagione. Il 4-4-2 esalta le qualità di tutti i calciatori dell'organico, sulle corsie esterne ci sono Callejon e Verdi che sono devastanti. Tra l'altro l'ex Bologna può giocare su entrambe le fasce senza troppi problemi. Inoltre c'è Hamsik che, schierato davanti la difesa nel 4-3-3, non ha reso al massimo anche se resta un grande campione ed è prossimo a diventare il recordman di presenze con la maglia azzurra".

Prendere il posto di Jorginho, però, non è stato semplice neanche per il capitano azzurro. "Marek ha qualità da vendere, la sua storia lo insegna ma non ha i tempi per quella posizione. Nel 4-4-2 farà certamente meglio, in attacco Ancelotti ha l'imbarazzo della scelta con Insigne, Mertens e Milik che garantiscono tanti gol".