ESCLUSIVA TMW - Piatek boom, dalla Polonia: "Nessuno se lo aspettava così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nessuno si aspettava un exploit del genere". Krzysztof Piątek ha avuto un impatto pazzesco in Serie A e anche in Polonia l'attaccante del Genoa ha inevitabilmente fatto parlare di sé. Ne abbiamo parlato con Maciej Kaliszuk, collega di Przegląd Sportowy: "Quello che ha fatto in avvio è stato incredibile. Nessuno in Polonia pensava che potesse fare così bene e così presto".

Sulle orme di Lewandowski?

"Beh, per fare un esempio, Lewandowski ha impiegato più di un anno per arrivare a 9 gol in campionato alla sua prima stagione fuori dalla Polonia (il primo anno al Borussia Dortmund chiuse a 8 reti in Bundesliga, ndr)".

Piatek può essere il nuovo Lewandowski, o è ancora presto?

"È logico che ci sia un paragone. E poi, come dicevo, Lewandowski ha avuto un adattamento molto più graduale a un campionato estero. Però è anche vero che si è confrontato subito con una big. Da Piatek nessuno si aspettava così tanti gol in così poco tempo".

È vero che in patria c'erano maggiori aspettative su Stepinski?

"Non direi proprio così. L'anno scorso Piatek ha fatto molto bene in campionato".

Tante big interessate, a partire dal Napoli. È già pronto?

"Non ne sono sicuro. Penso che giochi in Serie A da poco tempo, e penso che sarebbe meglio rimanere al Genoa. Per il futuro, l'unica domanda è se partirà a gennaio o in estate. Ma penso che sia importante, per lui, continuare a segnare in rossoblù. Magari arrivare a 20 gol, e poi tentare il salto".