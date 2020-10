esclusiva Piccinini: "Napoli, che colpo Osimhen. Sarri un big che mette pressione"

Al Festival dello Sport ampia chiacchierata con Sandro Piccinini che ai microfoni di TMW ha detto a proposito della delicata situazione del campionato: "Si poteva immaginare come piano B una stagione corta, solo andata, e poi playoff e playout però lo diciamo adesso. Quest'estate la situazione dell'epidemia era migliorata. Che campionato vedo adesso? Bello, l'Inter ha colmato il gap. La Juve ha avuto problemi anche di bilancio e le distanze si sono ridotte. Non dimentico l'Atalanta, che gioca il calcio migliore".

E il Napoli?

"Ha lavorato bene al mercato, è forte, Gattuso ci sa fare. non credo che potrà essere condizionata dalle decisioni del giudice sportivo sul match con la Juve. Quanto al resto, Osimhen è molto interessante, e uno dei grandi colpo di mercato"

Sarri dove lo vede?

"Non è forse adatto ad entrare in corsa, non so se ha bisogno di tempo per dare un volto tattico alla squadra. E' comunque un big che mette pressione su varie panchine"

