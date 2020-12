ESCLUSIVA TMW - Pieri: "D'accordo su Collina primo, ma come si fa a non mettere Concetto Lo Bello?"

esclusiva Pieri: "D'accordo su Collina primo, ma come si fa a non mettere Concetto Lo Bello?"

vedi letture

Tiziano Pieri, ex arbitro e ora opinionista televisivo, commenta a Tuttomercatoweb.com la classifica sui dieci migliori arbitri della storia, stilata da France Football. Al primo posto c'è Collina: "Su questo siamo tutti d'accordo, è stato un arbitro straordinario sotto l'aspetto tecnico e comportamentale. E' stato un fenomeno e non ci piove".

Però...

"Però questa classifica mi lascia dei dubbi. E' impossibile a mio parere dimenticarsi o scegliere di non inserire Concetto Lo Bello. E' stata la figura che ha rivoluzionato il mondo arbitrale. Prima il direttore di gara era il semplice oggetto dello sfogo del popolo ma non sapevi chi fosse. Dopo Concetto Lo Bello c'è stata sempre la curiosità di vedere chi sarebbe stato l'arbitro. E poi in ogni caos Lo Bello ha fatto la storia, ha diretto anche una finale mondiale... Così come mi sorprende che in questa classifica non ci sia Agnolin che a livello internazionale ha sempre fatto bene. Tornando a Collina che ai miei tempi era l'arbitro di riferimento con Braschi, ha curato sempre i particolari, ha trovato sempre le motivazioni anche per arbitrare una gara di serie B. Ripeto però non vedere Lo Bello fa perdere di valore la classifica. Se fai una graduatoria all time dei primi dieci giocatori della storia, Messi e Pelè appartengono a generazioni diverse però tra i primi dieci li metti entrambi... Stesso discorso per Concetto Lo Bello rapportato ad altri".