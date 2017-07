ESCLUSIVA TMW - Pieri: "Samp, Viviano sarà il simbolo. Felice per Cassano"

© foto di Federico De Luca

Mirko Pieri, ex calciatore di Sampdoria e Udinese, ha parlato a TMW in particolare dei blucerchiati: "Per il mercato c'è ancora tempo per rinforzare la squadra. Giampaolo mi piace, ha bisogno di certi giocatori per il suo modulo. Sono convinto che verrà accontentato. Quagliarella? Fabio resta un grandissimo calciatore, è un faro per la Samp. L'anno scorso in coppia con Muriel ha fatto molto bene. Come dimensione, la Samp magari può anche toccare l'Europa: l'obiettivo sarà la salvezza e arrivare sopra il Genoa e poi strada facendo si potrà magari puntare ad altro. L'uomo guida? Oltre a Quagliarella può farlo Viviano, ha sposato il progetto Samp con passione. Sento spesso Foti (collaboratore di Giampaolo) e credo possa diventare proprio Viviano il simbolo. Cassano e il Verona? Sono contento per Antonio, credo che in gialloblù farà molto bene. Ricordo che in allenamento riusciva a tenere la squadra con la tensione alta come se fosse la domenica"

