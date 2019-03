ESCLUSIVA TMW - Pierini: "Atalanta che forza. Napoli non è delusione"

Alessandro Pierini, ex difensore di Udinese e Fiorentina e ora tecnico dello Spezia Primavera ha parlato a TMW analizzando vari temi: "Mi ha colpito più di tutti l'Atalanta, è piacevole vederla giocare, con ritmo ed intensità. Gasp meriterebbe una grande, gli deve esser messa a disposizione una rosa che crede in quello che lui fa, disposta a seguirlo. Il Napoli? Ha pagato il declino di qualche giocatore, Hamsik non era quello degli ultimi anni, Mertens non si è ripetuto. Il Napoli non è stato però una delusione, all'inizio della stagione in pochi pensavano che potesse essere di nuovo dietro alla Juve. Il valore della rosa è aumentato, considerato che vari giocatori che con Sarri non avevano spazio, con Ancelotti lo trovano. Il Napoli ha fatto il campionato che doveva fare"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa