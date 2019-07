ESCLUSIVA TMW - Pierini: "Demiral ha tutto per fare il titolare al Milan"

Tra i giocatori molto ambiti di questo mercato c'è anche Merih Demiral, difensore turco classe '98 che la Juventus ha acquistato dal Sassuolo per diciotto milioni. Piace al Milan ma potrebbe entrare anche in una ipotetica trattativa con la Fiorentina per l'acquisto di Chiesa. "E' un ottimo difensore, forte nell'uno contro uno e rapidissimo", dice Alessandro Pierini ex difensore dell'Udinese e dei viola e che conosce molto bene anche il Sassuolo visti i trascorsi di suo figlio Nicholas nelle giovanili neroverdi (ora è allo Spezia). "Difficile - dice a TMW - che Demiral si faccia sfuggire un avversario. E poi tra le sue peculiarità ha anche il gol: sulle palle inattive è spesso decisivo".

La Juve lo ha acquistato per diciotto milioni e ora lo valuta quaranta...

"Nel giro di poco tempo la valutazione è lievitata. Sembrano in effetti tanti però il giocatore è davvero forte e mi piace".

Può fare già adesso il titolare in una big come il Milan?

"Credo di sì, ha la personalità giusta. E non credo che sia peggio di Musacchio".

Da ex viola invece che idea si è fatto sul caso Chiesa?

"A mio parere quest'anno resta. Commisso lo convincerà promettendogli che nella prossima estate lo cederà. Il patron viola ha detto sempre che non lo darà via quindi se lo facesse partire ora mi sembrerebbe un modo sbagliato per iniziare la nuova avventura. Chiesa magari vorrebbe andare ma verrà trovato un compromesso. Restare per un anno credo possa anche fargli bene, a patto ovviamente che la squadra sia rinforzata".

Che pensa invece di Lirola, obiettivo dei viola?

"E' un buon giocatore, ancora giovane e con margini di miglioramento. E' rapido ed ha grande forza nelle gambe. Deve migliorare dal punto di vista tecnico, nel passaggio e nel cross ma credo possa essere un bel rinforzo".