esclusiva Pierini: "Fiorentina, che cavalcata 19 anni fa. Questa Udinese si salverà"

Alessandro Pierini, ex calciatore tra le altre della Fiorentina, è stato ospite della puntata odierna del TMW News. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla vittoria proprio coi viola della Coppa Italia di 19 anni fa: "Ho un ricordo bellissimo, la vittoria di un trofeo è sempre qualcosa di indimenticabile. Nelle due partite meritammo quella vittoria. Facemmo una cavalcata bellissima, giocando bene e battendo avversari di livello come il Milan. Ricordo che schiantammo i rossoneri in tutto e per tutto. In quel momento non ci aspettavamo certo i problemi che arrivarono poco dopo a livello societario".

Che sensazioni le dà invece la Fiorentina di adesso?

"Chiaramente parliamo di epoche e progetti diversi, il calcio è cambiato tanto in questi anni. Il fatto di avere una società seria e solida, disposta a investire, lascia però ben sperare. Commisso ha le idee chiare e non si lascia intimidire. Il centro sportivo arriverà presto, poi sarà fondamentale anche lo stadio di proprietà. Nel calcio odierno questo è un fattore fondamentale".

Ha giocato anche nell'Udinese: i bianconeri si salveranno in questa stagione?

"Sì, credo di sì. L'Udinese degli ultimi anni è un po' a basso costo, non è paragonabile a quella del passato, ma l'importante è mantenere la categoria. Capisco i tifosi che hanno vissuto momenti gloriosi, ma oggi l'aspetto economico è fondamentale. Avere una società in Premier come il Watford è molto più importante che averla in Serie A, è chiaro che i migliori giocatori restino lì".