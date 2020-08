ESCLUSIVA TMW - Pierini: "Inter favorita in finale. Italiano? Spezia miglior calcio della B"

esclusiva Pierini: "Inter favorita in finale. Italiano? Spezia miglior calcio della B"

Alessandro Pierini, ex difensore di Fiorentina e Udinese ha parlato di vari temi a TMW nell'intervista che potete vedere sotto: "Vedo grandi chance per l'Inter dopo la bella partita di ieri. Il Siviglia -ha detto - è abituato a vincere ma i nerazzurri sono lanciati. E' importante aver ritrovato la coppia Lautaro-Lukaku e la squadra è andata in crescendo ultimamente, credo sia la favorita anche se in finale è sempre dura". Tra le altre squadra ha parlato della Fiorentina ("Milenkovic lo terrei, è forte e giovane e bisogna partire da giocatori come lui") e dell'Udinese: "Giusto ricominciare da Gotti, non mi aspettavo Fofana al Lens. Lasagna? Lo vedo da Udinese, è quello il suo habitat naturale, ha peso nello spogliatoio". Poi su Italiano, tecnico dello Spezia sempre più emergente: "Crede molto nelle sue idee ed è bravo a trasmetterle ai suoi giocatori. Non è un caso che abbia vinto dalla C alla B e ora stia facendo così bene alla Spezia. In B ha giocato il miglior calcio".

