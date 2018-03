ESCLUSIVA TMW - Pillon: “Chievo, Maran non si discute. Più forte delle rivali"

© foto di Giuseppe Scialla

Una sola vittoria nelle ultime tredici gare disputate, con il ko nel derby contro l'Hellas che costringe il ChievoVerona a lottare per non retrocedere in Serie B. Per commentare il rendimento della squadra allenata da Rolando Maran, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato l'ex tecnico clivense Bepi Pillon. “Il Chievo era partito molto bene, poi - ha detto - c'è stato un momento negativo. Forse la tranquillità di inizio stagione è stata deleteria, forse la squadra era appagata e ora si trova in questa situazione balorda. Nel senso che il Chievo lotta per non retrocedere perché le squadre alle sue spalle stanno conquistando punti, come Crotone e SPAL. Per questo diventa una battaglia fino alla fine, ma sono certo che il Chievo resterà in Serie A. Ora vive un momento negativo, ma la squadra uscirà da questo momento buio”.

A gennaio è stato trattenuto Inglese, poi è arrivato Giaccherini. Ma la squadra non ha svoltato. “Il potenziale della squadra è nettamente superiore a quello delle rivali per la salvezza, per questo sono fiducioso. Il Chievo, secondo me, è la miglior formazione tra quelle che ora stanno lottando per evitare la Serie B”.

Quindi vede SPAL e Verona un gradino sotto? “Bisogna valutare nelle prossime settimane, anche perché ci sono Sassuolo e Cagliari in gioco per la salvezza. Vedo una lotta aperta, a livello psicologico SPAL e Crotone stanno prendendo forza dopo gli ultimi risultati”.

Possibile che sia arrivato al capolinea il ciclo Maran? “Rolando s'è sempre dimostrato un ottimo allenatore, non si può cambiare idea per questo periodo poco fortunato. Può capitare un momento negativo nell'arco di una carriera, credo che Maran sia un tecnico capace e molto preparato. Questo - ha proseguito Pillon - ha dimostrato nel tempo”.

Mister, quando tornerà in gioco su una panchina? “Spero presto, anche se adesso è difficile perché la stagione sta arrivando alla conclusione e non credo che un club possa cambiare guida tecnica. Aspetto la prossima stagione, anche se l'anno scorso subentrai ad Alessandria a tre giornate dalla fine. Ho avuto delle proposte, non ho trovato l'accordo e la situazione ideale. Per ora sto fermo, attendo cosa mi dirà il futuro e quale soluzione potrà prospettarsi”.