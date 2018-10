ESCLUSIVA TMW - Piloni: "Dybala tra i top. Può certamente convivere con CR7"

La Juve ha dominato la sfida contro lo Young Boys con Paulo Dybala grande protagonista, autore di una tripletta. Massimo Piloni, ex portiere bianconero da sempre grande ammiratore del giocatore argentino, spiega: "Il risultato di ieri era praticamente scontato anche se nel calcio non si sa mai. Contro squadre inferiori - dice a Tuttomercatoweb.com - la squadra di Allegri trova terreno fertile. E oltre che in Italia la juve quest'anno può davero vincere".

Veniamo subito a Dybala: prestazione super...

"Lo ammiro fin dai tempi di Palermo, quando faceva già la differenza. E' uno dei calciatori più importanti a livello internazionale. Oggi la Juve ha 20-25 titolari ma un giocatore come Dybala se è sereno mentalmente è uno dei grandi punti fissi di questa squadra".

Ma potrà coesistere con CR7?

"Indipendentemente dalle tattiche e dai moduli di cui si parla in modo sconsiderato, i grandi giocatori possono sempre giocare insieme. E Allegri riuscirà a farli coesistere. Peraltro CR7 e Dybala non sono simili".

Dybala a livello internazionale è forte fino a che punto?

"Non è a livelli di CR7 anche per l'età però ha tempo e tante possibilità per dimostrare sempre di più il suo valore. In questo avvio di stagione non ha passato un bel momento, magari ha risentito di certe esclusioni però adesso è la sua ora".