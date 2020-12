esclusiva Pin su Rossi: "Marcarlo in partitella un insegnamento. Quella sera a Vietri..."

Celeste Pin ricorda Paolo Rossi. Da compagno di squadra- giocarono insieme al Perugia - e da amico: "Era l'anno in cui ho esordito in A - dice a TMW - e ho condiviso tanti momenti con lui. E tanti allenamenti. Il tecnico, Castagner, mi faceva sempre marcare Paolo nella partitella del giovedì perchè diceva che se riuscivo a fermarlo sicuramente poi avrei potuto fare la carriera da stopper. A Perugia Paolo ha vissuto un periodo nero, quello del calcioscommesse: fu messo in mezzo da dei banditi. Ne è venuto fuori anche se ha dovuto pagare dazio per una cosa che non aveva fatto. Eravamo una sera a Vietri sul Mare e ricordo che si stava giocando a tombola quando arrivarono due tizi, Trinca e Cruciani. Lo chiamarono per un caffè e lui mi disse: 'continua te a mettere i fagioli sulla tabellina'. Poi tornò e mi disse che quei tizi non gli erano piaciuti ma col suo sorriso riportò tutto alla normalità. Questa situazione poi fu un macigno per lui. Ma si riprese bene e fece vedere a tutti chi era. L'ho ritrovato da avversario e da amico anche nel club Italia. Faceva beneficenza per i bambini bisognosi, siamo andati anche in Etiopia e lui regalava un sorriso a tutti".

