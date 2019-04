ESCLUSIVA TMW - Pincolini: "Milan, calo fisico ci sta. Futuro? Altri Paquetà"

Storico preparatore atoetico del grande Milan, Vincenzo Pincolini era presente oggi a Pistoia alla presentazione del libro di Chicco Evani. E ha parlato anche dell'attualità rossonera: "La squadra - ha detto a TMW - non è stata fatta da Maldini e Leonardo ma con questa gestione il club tornerà importante come immagine e per la parte sportiva. Il profilo di giocatori da prendere è tipo Paquetà: giovani che hanno già fatto qualcosa ma che devono diventare importanti col Milan, acquistando senso di appartenenza. Se adesso c'è un calo fisico? In un campionati ci sono momenti in cui si corre di più o si deve gestire la gara. E' un gruppo in cui i giocatori possono essere assortiti meglio. Se il gruppo è forte non si vedono i guai fisici, in caso contrario i giocatori si notano solo a livello individuale e tutto questo si vede molto di più quando la condizione non è ottimale. Il quarto posto sarebbe comunque buono e spero che possa essere centrato. E Il Milan avrebbe fatto ciò che doveva. Gattuso? Ha fatto molto, dando compattezza alla squadra. Con una rosa diversa avrebbe potuto fare di più dal punto di vista del gioco"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa