ESCLUSIVA TMW - Pincolini: "Milan intrigante come la Samp di Mantovani"

Vincenzo Pincolini storico preparatore atletico del Milan ora nelle nazionali giovanili ha parlato a lungo dei rossoneri in un'intervista a Tuttomercatoweb: "Mi intriga la squadra - dice a TMW - ha preso giocatori che mi piacciono. Può far crescere in modo determinante giocatori interessanti. E tra qualche anno il Milan può puntare a vincere. Mi vanno bene anche le cessioni ma deve esserci il progetto. Vedo ora il Milan come la Samp di Mancini e Vialli all'epoca di Mantovani che prese i giovani di grande prospettiva. Spero che il Milan torni a divertirci. E' chiaro che la Champions è quasi obbligata ma noi abbiamo bisogno di una squadra che ci faccia sognare, che regali il bel gioco. L'acquisto che farei? Rinforzerei il settore giovanile. Non fa classifica ma nel tempo si raccoglie quanto seminato. Bisogna iniziare a seminare. Trovarsi tra qualche anno tanti giocatori del vivaio sarebbe un gran risultato, vale una partecipazione alla Champions.

Parlando delle nazionali giovanili, solo Italia e Francia hanno messo le squadre nelle finali di tutte le competizioni europee. Bisogna vincere qualcosa, inizia il biennio dell'U.21 e tra due anni potremo vincere l'Europeo. I segnali ci sono, i '98 '99 e 2000 sono talenti e devono giocare di più per crescere. Ai mondiali U.20 c'erano giocatori che in due campionati avevano fatto solo 5-6 gare. Troppo poco. Serve più coraggio da parte dei club

