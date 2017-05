ESCLUSIVA TMW - Pioli, addio deciso da Suning: resistenza inutile della parte italiana

Scelta presa solo ed esclusivamente da Suning Group. Stefano Pioli, come ormai noto e ufficiale dalle 22.30 di questa sera, è stato sollevato dall'incarico di allenatore dell'Inter.

Una decisione che non ha coinvolto la parte 'italiana' della dirigenza (composta da Piero Ausilio, Javier Zanetti e Giovanni Gardini), che dal canto proprio ha provato a convincere la proprietà cinese a proseguire fino al termine del campionato con il tecnico di Parma.

Nulla da fare, da Nanchino hanno optato per questa soluzione drastica. Come si suol dire, 'senza guardare in faccia a nessuno'. Ora attesa per le mosse future, con il sogno Antonio Conte che non tramonta, anzi. L'alternativa è invece Diego Pablo Simeone, i cui contatti con Pupi non si sono mai interrotti e proseguiranno fino a quando il futuro dell'allenatore del Chelsea non sarà definitivamente chiaro.