ESCLUSIVA TMW - Piotti: "Mondo dava entusiasmo. L'allenamento non pesava"

"Sapeva trasmettere entusiasmo". Anche Ottorino Piotti, portiere dell'Atalanta alla fine degli anni Ottanta ricorda Emiliano Mondonico. Lo ha avuto da tecnico con i bergamaschi e adesso dice. "La notizia non mi ha colto di sorpresa perché sapevo della sua malattia però la sua morte mi ha davvero colpito e addolorato. Il ricordo che conserverò di lui è bello - racconta a Tuttomercatoweb.com - perché legato anche ad un periodo fantastico culminato con la semifinale in Coppa Coppe col Malines. Oltre che entusiasmo trasmetteva umanità. Con la sua semplicità".

Ricordi particolari legati a Mondonico?

"Ho avuto anche momenti meno felici perché a volte sono finito in panchina ma alla fine accettavo bene le sue decisioni perché sapeva farti sentire ugualmente importante. Magari durante le partite mi rimproverava ma poi finiva tutto sul campo e restava il rapporto umano".

Come allenatore in generale come va ricordato?

"Era bravissimo anche perché non ti faceva mai pesare il lavoro in allenamento. Sapeva far divertire i giocatori e poi aveva il pregio di leggere benissimo le partite"