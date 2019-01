ESCLUSIVA TMW - Piras: "Barella? Se parte, credo sia più da Inter"

Gigi Piras, autentica bandiera del Cagliari, ha commentato le mosse di mercato dei rossoblù ma anche l'ipotesi di una partenza di Nicolò Barella, conteso da Inter e Napoli più per giugno che per gennaio: "Per una squadra come il Cagliari, anche ai miei tempi succedeva che si vendessero uno-due pezzi ogni anno. Credo che il club alla fine sia costretto a cedere", dice a Tuttomercatoweb.com

E' più da Inter o da Napoli a suo parere?

"Per gli strappi che ha credo sia più da Inter. Lui può essere al tempo stesso una mezzala destra o sinistra, svaria. E' in questo senso lo vedo più da Inter".

Per il mercato del Cagliari in generale che cosa si aspetta invece?

"Manca un terzino sinistro che faccia rifiatare Padoin che lì è fuori ruolo. E forse servirebbe un altro attaccante. Se Barella rimane fino a giugno bene, altrimenti occorrerà anche un altro centrocampista".

Delle possibili cessioni di Andreolli, Cigarini e Farias che pensa?

"Andreolli gioca poco o nulla, Cigarini invece, se non arriva nessun altro, me lo tengo. Credo che sia alla pari col croato Bradaric. Quanto a Farias, se parte serve un altro attaccante visto che con quelle caratteristiche il Cagliari non ne ha. Sono convinto che anche Cerri dovrebbe andare a giocare con continuità".