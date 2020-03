esclusiva Piras: "Cagliari, che incubo. Maran deve cambiare, troppo difensivista"

vedi letture

"Per il Cagliari è davvero un momentaccio", dice a Tuttomercatoweb.com Luigi Piras, ex attaccante rossoblù, il terzo giocatore con più presenze nella storia del club. La sconfitta di ieri contro la Roma apre un'ulteriore crisi per i sardi, ora al terzo ko consecutivo. "Stavamo pregustando - aggiunge Piras - una grande annata in occasione del centenario della società e del cinquantesimo dello scudetto e invece ora sta diventando un incubo".

Che cosa può essere successo a suo parere?

"Le partite vanno analizzate: tutto a mio parere è iniziato dalla gara col Lecce quando Olsen fu espulso e prese quattro giornate di squalifica. In quella gara il Cagliari fu rimontato e poi arrivò il ko nei minuti di recupero contro la Lazio. Ci sono quindi state partite in cui è stata persa anche la fiducia. In più non so cosa sia successo nello spogliatoio: ieri contro la Roma la squadra è stata messa in diffcoltà in velocità e tatticamente. Olsen per mezz'ora è stato il migliore in campo. C'è qualcosa da rivedere".

Maran che tipo di responsabilità ha secondo lei? Adesso è in bilico...

"Quando non ci sono i risultati i tecnici sono sempre a rischio... Certo, anche lui dovrebbe cambiare il suo modo di giocare e la sua mentalità. E' troppo ancorato alla sua visione di gioco. Anche quando fa i cambi non dà mai una gioia in chiave offensiva: un difensore per un difensore, un centrocampista per un centrocampista. E' troppo difensivista. Lo dico anche da attaccante: oggi con i tre punti è inutile difendersi, bisogna attaccare".

Maran non pare ben visto dai tifosi. E' vero?

"Sì, ma la scelta è del club e se i dirigenti hanno fiducia è giusto che lo tengano. in un momento difficile è importante star vicino ad un allenatore attraverso anche le parole del ds o del dg. Io ad esempio da calciatore avevo come dirigente Gigi Riva e le sue parole contavano. Un allenatore insomma lo si può indirizzare, non certo per fare la formazione ma per incoraggiarlo o dargli un suggerimento"